Gleich mehrere Vergehen stellte die Polizei bei einem 20-Jährigen während einer Kontrolle in Peine fest.

20-Jähriger nimmt Auto ohne Erlaubnis in Peine

Bei einer Geschwindigkeitsmessung im Schwarzen Weg in Peine hielt die Polizei am Mittwoch einen 20-jährigen Fahrer an. Die Polizisten stellten nach eigenen Angaben fest, dass der Mann ohne Erlaubnis des Fahrzeughalters fuhr, keinen Führerschein hatte und falsche Personalien angab. Die Polizei leitete mehrere Verfahren ein.