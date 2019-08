Seifenkisten bestehen den Belastungstest am Grubenweg

Sie sind jetzt schon ein Hingucker, sie werden ein Hingucker sein: Die Seifenkisten, die beim Herbstmarkt des HGV Lengede am 31. August und 1. September auf dem Grubenweg-Kurs in Lengede in die Rennen gehen. Am Freitag stand der erste Testlauf auf dem Plan. Neun Firmen aus der Region und der...