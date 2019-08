Offene Ateliers Peine – der Katalog ist da

Peine. Der Katalog für die Offenen Ateliers Peine am 28. und 29. September liegt vor. Kunstinteressierte können ab sofort ihre Tour planen.

Ab sofort können Kulturfans ihre Kulttour durch das Peiner Land zu den Offenen Ateliers am Samstag, 28. September, und Sonntag, 29. September planen. Die Mitglieder der Gruppe „Künstler im Peiner Land“ (KiP) verteilen bereits jetzt Plakate und legen ihre Kataloge aus, in denen die Kunstorte anhand einer Skizze übersichtlich zu sehen sind.

31 Künstler aus den Bereichen Malen, Fotografie und Skulpturen sind dabei und freuen sich an den beiden Tagen jeweils von 11 bis 18 Uhr auf die Besucher. „Wir bringen mit der Aktion Kunst in die Mitte der Menschen, wo sie auch hingehört“, sagt Britta Ahrens, Vorsitzende der KiP. Bei ihrer Mitgliederversammlung galt es nicht nur neue Kunstaktionen vorzustellen oder zu planen, vielmehr wollten die Kunstschaffenden auch die bunten Kataloge und Plakate abholen, um diese in Geschäften, Banken sowie im ServiceCenter der Peiner Nachrichten auszulegen.

Für die Künstler ist die Erstellung jedes Mal ein kleiner Kraftakt, wenn auch Ahrens die Arbeit übernimmt und mit einer Grafikerin in Form bringt. Die Akteure müssen und wollen ihre Werkstätten und vor allem sich selbst für die Besucher in der Broschüre zu den Offenen Atelier interessant darstellen. Dazu gehört auch „nicht den Text aus dem alten Katalog zu nehmen, sondern statt dem Pinsel die Computertasten zu bewegen“.

Wichtig: Interessierte, sollten sich einen Wegeplan machen, denn die Kunstschaffenden sind in Edemissen, Vechelde, Wendeburg ebenso anzutreffen wie in Harsum und Peine. Und letztendlich kommt man als Betrachter auch schon einmal länger ins Plaudern, wenn es um Fragen nach einem Kunstwerk geht.