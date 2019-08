Motorradfahrer aus dem Landkreis Peine stirbt bei Verkehrsunfall

Der Motorradfahrer starb am Abend in der Klinik.

Nettlingen. Ein Motorradfahrer aus dem Landkreis Peine ist am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Er starb später in der Klinik.

Ein 53-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Peine ist bei einem Unfall nahe Nettlingen (Landkreis Hildesheim) tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, krachte er am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 444 frontal in einen entgegenkommenden Lastwagen. Laut der „Hildesheimer Zeitung“ musste der Mann an der Unfallstelle mehrfach wiederbelebt werden.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Schwerverletzte in ein Krankenhaus geflogen.

Am Abend starb der 53-Jährige in der Klinik. dpa/ts

Die Kommentarfunktion unter diesem Artikel wurde deaktiviert.