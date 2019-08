Fast 30 Institutionen in Peine machen das Mini-Sportabzeichen

Das Mini-Sportabzeichen mit Hoppel & Bürste fand im ersten Halbjahr des Jahres in fast 30 Institutionen, wie Krippe, Kindertagesstätten, Familienzentren, Grundschulen und Sportvereinen statt. Der Kreissportbund (KSB) Peine ist dafür der Kooperationspartner. Für das Mini-Sportabzeichen hat der Serviceclub Round Table dem KSB Peine 6000 Euro gespendet, um die Bewegungsförderung nachhaltig zu gestalten.

Bei herrlichem Wetter absolvieren die Kinder das Programm im Gelände und bei schlechtem Wetter in der Sporthalle oder dem Bewegungsraum, teilt der KAB mit. Beim Mini-Sportabzeichen für Kinder von drei bis sechs Jahren wird das Programm in eine Bewegungsgeschichte eingebettet. Hier begleiten die Kinder den Hasen Hoppel und den Igel Bürste auf ihrem Weg durch den Eichenwald und zu einer alten Freundin, Frau Eule, die Geburtstag hat. Unterwegs würden einige aufregende Abenteuer an sechs Stationen auf die Kinder warten, wie Eicheln und Nüsse sammeln als Verpflegung, teilt der Kreissportverbund Peine mit. Auch das Wildschwein Grunz und das Überqueren von Flüssen und Sümpfen gehörten zur Geschichte. „Dabei können die Kinder zeigen, wie fit sie im Werfen, Laufen, Hüpfen, Rollen sowie Balancieren sind“, erklärt Petra Ernst vom KSB.

Um die Eltern einzubinden, hat sich der KSB ein weiteres Programm ausgedacht: Das Park-Sportabzeichen oder das Kombi-Familienabzeichen. „Hier gilt es, auch an sechs Stationen seine Fitness zu testen“, so Ernst. Disziplinen dafür sind etwa Walken für die Ausdauer, Steppings für die Schnelligkeit, Seilspringen für die Koordination, Standweitsprung und Liegestütze an der Bank für die Kraft.

Das Mini-Sportabzeichen wurde in Peine fünfmal, in Lengede fünfmal, in Wendeburg viermal, in Groß Ilsede zweimal und in Vechelde und Hohenhameln einmal durchgeführt. Auch die Vereine SV Rot-Weiß Groß Gleidingen, VT Union Groß Ilsede und der MTV Vechelade haben sich laut KSB beteiligt. Zudem waren Schulen fleißig dabei: Zwei Förderschulen und 7 Grundschulen in Peine, Ilsede, Lengede und Vechelde machten bei der Aktion mit.