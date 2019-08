Im Doppelpack – Basar für Zwillingseltern in Oedesse

Einen Basar für Zwillingseltern veranstaltet der Zwillingsstammtisch Peine. Der Basar findet am Samstag, 21. September, in Oedesse in der Zeit von 14 bis 17 Uhr in der Mehrzweckhalle statt.

Mit im Organisationsteam ist Jessica Neumann: „Zum Verkauf stehen viele gleiche oder gegengleiche Kleidungsstücke – für Zwillinge eben“, so die 39-Jährige. Sie betont jedoch, dass die Kleidungsstücke auch einzeln verkauft werden: „Eltern von Einzelkindern sind natürlich herzlich willkommen!“

Sandra Evers, die wie Sabrina Möhrke zum Orga-Team gehört, ergänzt: „Neben der Kinderkleidung werden auch viele Spielsachen, Bücher, Geschicklichkeitsspiele und Outdoor-Spielzeuge angeboten.“ Etwas Unterstützung könnte der Zwillingsstammtisch aber dennoch gebrauchten: „Kuchenspenden – denn der Erlös aus dem Kaffee- und Kuchenverkauf kommt dem wiederum dem Zwillingsstammtisch Peine zugute.“

Die Nummernvergabe der Stände für Anbieter erfolgt bis Samstag, 31. August, über Sandra Evers, (05171) 808943, mobil (0151) 62513728 oder per E-Mail: zwillingsstammtisch-peine@gmx.de.

Wer darüber hinaus Interesse hat, an den Veranstaltungen und Treffen des Zwillingsstammtischs teilzunehmen, sei willkommen. Die Gruppe bietet die Möglichkeit, Erfahrungen mit Gleichgesinnten auszutauschen. Die Eltern treffen sich alle zwei Monate donnerstagabends. Darüber hinaus kommt eine Zwillingskrabbelgruppe jeweils donnerstags von 9.30 bis 11.30 Uhr in den Räumen der Friedenskirche in Peine, Eichendorffstraße 6, zusammen. Eine weitere Zwillingskrabbelgruppe trifft sich jeden ersten Dienstag im Monat von 15.30 bis 17 Uhr in den Räumen der Friedenskirche. Zu diesem Treffen können die Geschwisterkinder mitgebracht werden. In den Ferien organisiert der Zwillingsstammtisch gemeinsame Ausflüge und Aktionen. Anmeldungen und Informationen bei Sandra Evers unter (05171) 808943.