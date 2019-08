Landfrauen Vechelde besuchen die Bundesgartenschau

Sechs Stunden im Bus zu sitzen, um die Bundesgartenschau in Heilbronn zu sehen – das wollten die Vechelder Landfrauen nicht. Sie beschlossen, die Messe zum Anlass einer größer angelegten Reise zu nehmen und sich auf dem Weg andere Städte ebenfalls anzuschauen.

So legten sich am ersten Tag einen Stopp in Bad Mergentheim ein: Die Landfrauen ließen sich durch die Altstadt des Heilbads und Kurort führen und besichtigten auch den Kurpark. Am zweiten Tag erreichten sie ihr eigentliches Ziel: die Bundesgartenschau in Heilbronn. Hier nahmen sie einen geführten Spaziergang, teilen die Landfrauen in ihrem Bericht mit. Dabei erfuhren sie, dass die Heilbronner die Messe reichlich unterstützen: So hätten Dreiviertel aller Einwohner Dauerkarten zur Ausstellung gekauft, berichten die Landfrauen.

Am dritten Tag bestaunten die Frauen die Fachwerkhäuser der Salzsiedlerstadt Schwäbisch Hall, die von dem mächtigen Staufergeschlecht einst gegründet wurde. Besonders begeistert zeigten sich die Vechelderinnen vom historischen Marktplatz, der laut den Landfrauen viele Epochen verbindet. Am vierten Tag stand die Heimreise an – aber natürlich war auch diese mit ein paar Abstecher versehen. So schauten sich die Frauen etwa den Rokokogarten plus Schloss in Veitshöchheim und das barocke Residenzschloss in Würzburg an.