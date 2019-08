Mann klaut Süßigkeiten, verletzt Verkäuferin und flüchtet

Ein Mann klaute in Peine Süßigkeiten und verletzte auf seiner Flucht die Verkäuferin eines Supermarkts.

Peine. Die Polizei bittet die Bevölkerung in Peine um Mithilfe, den flüchtigen Täter aufzuspüren. Dazu veröffentlicht sie eine Täterbeschreibung.

In der Nacht zu Dienstag hat ein Mann gegen 21.30 Uhr eine Mitarbeiterin eines Supermarktes verletzt. Nach Angaben der Polizei beobachtete die Mitarbeiterin des Marktes an der Fritz-Stegen-Allee in Peine den Mann dabei, wie dieser Süßigkeiten stahl. Als sie ihn darauf ansprach, schubste der Räuber sie, warf sie zu Boden und flüchtete.

Die 32- jährige Mitarbeiterin wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter flüchtete mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Die Polizei veröffentlicht folgende Täterbeschreibung:

Der Mann ist zirka 1,90 Meter groß, hat eine spitze Nase, eine größere Zahnlücke und trug ein dunkles Basecap sowie dunkle Bekleidung und einen rot karierten Rucksack bei sich.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter der Telefonnummer (05171) 9990 in Verbindung zu setzen.