A-cappella-Ensemble vOkalbile tritt in Dungelbeck auf

Das Ensemble vOkalbile aus Bielefeld macht am Sonntag, 1. September, um 17 Uhr Stopp in der St.-Johannis-Kirche Dungelbeck. Die Musiker touren momentan durch Deutschland – vor Peine treten sie etwa in Hamburg auf. Das A-cappella-Ensemble besteht insgesamt aus 16 Musikerin und besteht seit 1986. Es hat sich nach eigener Aussage dazu verschrieben, Chormusik mit kammermusikalischen Mitteln aufzuführen – also ohne Leitung durch einen Dirigenten und in kleiner Ensemblebesetzung. Beim Auftritt in der St.-Johannis-Kirchengemeinde am Sonntag stellen sie ihr Programm „Himmlisch“ vor. Es soll A-cappella-Musik vieler Epochen umfassen, vom Barock bis in die Moderne, schreibt die St.-Johannis-Kirchengemeinde in ihrer Einladung. Unterstrichen wird die Kammermusik zu Beginn des Konzerts durch elektrische Musik von Andreas Cessak. Dieser stellt am Anfang die Erschaffung der Welt und Himmel und Erde dar, am Ende schließt er mit einem apokalyptischen Stück. Dieses hätte er extra für das Konzert komponiert, teilt die Gemeinde mit. Das Ensemble vOkalbile singt bei ihrem Auftritt unter anderem Werke wie „A Birthday“ von Ruth Byrchmore und„I love my Love“ von Gustav Holst. Auch Stücke von Bach, Pärt, Bairstow, Selle und Schütz und weiteren stehen auf dem Programm. Der Eintritt ist frei, die Gemeinde bittet um eine Spende.

