Küche brennt in der Woltorfer Straße

Peine. Gegen Dienstagvormittag geriet eine Küche in Peine in Flammen. Die Brandursache ist bisher noch unbekannt. Es wurde niemand verletzt.

Eine Küche ist am Dienstagvormittag gegen 10.50 Uhr in der Woltorfer Straße in Peine in Brand geraten. Dies teilte die Polizei mit. Die alarmierte Feuerwehr konnte durch einen schnellen Einsatz das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Bei dem Vorfall wurde keiner der Bewohner verletzt, teilt die Polizei mit. Der Grund für den Küchenbrand sei bisher nicht bekannt, so die Polizei. Auch wie hoch der entstandene Schaden ausfällt, sei bisher noch ungewiss. Die Polizei ermittelt.