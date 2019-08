Peine: Dieb schlägt Verkäuferin und flüchtet

Peine. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls von Mittwochabend in der Celler Straße, sich mit Hinweisen auf den Täter zu melden.

Ein Mann hat am Mittwochabend gegen 19.35 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Celler Straße geklaut. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Dieb von einer Mitarbeiterin des Marktes erwischt – als sie ihn absprach, schlug und schubste er sie und flüchtete aus dem Markt.

Der Dieb trat mehrfach zu

Die Mitarbeiterin folgte dem Dieb nach draußen, wo dieser ihr, bevor er mit einem Fahrrad flüchtete, gegen ein Bein trat.

Die Polizei bittet um Mithilfe

Der Dieb wird so beschrieben: Zirka 1,70 Meter groß, zirka 30 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, schwarze, kurz rasierte Haare, außerdem trug er schwarze Bekleidung und einen grauen Rucksack mit grünen Streifen bei sich.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.