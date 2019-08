Klassische Werke mit elektrische Musik in Edemissen interpretiert

Edemissen. Zwei ausgezeichnete Musiker aus Polen spielen am 27. September in der Martin-Luther-Kirche in Edemissen. Beide studierten in Hannover.

Die Musiker Robert Kusiolek (Akkordeon) & Elena Chekanova (Live-Elektronik) laden am Freitag, 27. September, um 19.30 Uhr zu einem Konzert in die Martin-Luther-Kirche in Edemissen ein.

Die zwei Musiker erschaffen mit ihrer unüblichen Instrumentierung der Werke von J. S. Bach, Edward Grieg und Astor Piazzolla, die den Zuhörern teilweise bekannt sein mögen, eine besondere, mitunter imaginär anmutende kammermusikalische Atmosphäre, verspricht die Gemeinde in ihrer Einladung. Die beiden Musiker spielen auch eigene Kompositionen an diesem Abend. Hier erforschen sie laut der Gemeinde „die Grenzen großflächiger sakraler Klangstrukturen, loten deren Tiefe und Komplexität aus und fügen sie in weit ausschwingenden Klangräumen zusammen“.

Robert Kusiolek, Akkordeonist, Bandoneonist und Komponist, ist mit der internationalen Musikszene eng verknüpft: Er hat die Musikakademie mit Auszeichnung in Poznan in Polen abgeschlossen und studierte an der Musikhochschule Hannover in der Solistenklasse von Professor Elsbeth Moser. Er ist Preisträger vieler internationaler Akkordeonwettbewerbe im Bereich der Kammermusik und hat Auszeichnungen in St. Petersburg, der Slowakei, Polen, Deutschland und Italien erhalten.

Seine musikalische Partnerin Elena Chekanova studierte an der renommierten Michail Oginsky Musikschule in Weißrussland Chordirigieren und schloss im Jahr 2000 ebenfalls mit Auszeichnung ab. Ein Stipendium der Polnischen Regierung erlaubte ihr das Zweitstudium für Orchester- und Operndirigat an der Hochschule für Musik in Posen. Auch diese Ausbildung absolvierte Elena Chekanova mit Bestnote. Danach dirigierte sie zahlreiche Uraufführungen mit dem „Arche NewMusic Ensemble“ in Polen, teilt die Gemeinde in Edemissen mit. 2007 wechselte sie an die Musikhochschule Hannover in die Dirigierklasse von Professor Eiji Oue und wurde später in seine Soloklasse aufgenommen.

Der Eintritt zu diesem besonderen Konzertabend in der Martin-Luther-Kirche in Edemissen ist frei. Spenden seien zum Abschluss jedoch willkommen.