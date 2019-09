Altpapiertonne in Stederdorf brennt in der Nacht auf Mittwoch

Eine Altpapiertonne ist in der Nacht von Dienstag, 19 Uhr, auf Mittwoch, 7 Uhr, an der Wendesser Landstraße in Stederdorf Brand geraten. Laut Polizei kam es aber nur zu einem Schwelbrand, der von Anwohnern gelöscht werden konnte. Grund dafür sei vermutlich der geschlossene Deckel der Tonne gewesen. Der Schaden beträgt etwa 350 Euro. Die Polizei sucht Zeugen: (05171) 9990.