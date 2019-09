20-Jähriger fährt auf B65 gegen Laterne und flüchtet

Peine. Dumm gelaufen: Der Mann hinterlässt an der Laterne einen Scherbenhaufen - und eines seiner Kennzeichen.

Ein unbekannter Fahrer hat auf der B65 aus Richtung B444 kommend in Richtung Braunschweiger Straße in der Nacht zu Donnerstag allein einen schweren Unfall verursacht und ist geflüchtet. Kurz vor dem Kreuzungsbereich kam er mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Grünstreifen und prallte anschließend gegen eine Straßenlaterne. Trotz des massiv beschädigten Wagens flüchtete der Fahrer zunächst vom Unfallort. Dort hinterließ er allerdings neben einem großen Scherbenhaufen auch eines seiner beiden Autokennzeichen. Am frühen Morgen konnte der Fahrer von der Polizei ermittelt und angetroffen werden. Es handelt sich um einen 20-jährigen Braunschweiger. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.