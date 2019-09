Betrunkener Radler stürzt in Peine auf haltenden Wagen

Mit sage und schreibe 2,25 Promille ist ein 46-jähriger Radfahrer am Samstagabend gegen 19.45 Uhr in der Görlitzer Straße – an der Einmündung zur Braunschweiger Straße –, als er nach links abbiegen wollte, auf den an der Einmündung wartenden Audi einer 36-jährigen Frau gestürzt. Nach Angaben der Polizei vom Wochenende entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Dem unverletzten Radfahrer wurde im Klinikum Peine eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.

