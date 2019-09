Woltorf. Die Täter hebelten nach Angaben der Polizei eine Terassentür der Kindertagesstätte auf, um in das Gebäude zu gelangen.

Unbekannte brechen in Woltorfer Kindertagesstätte ein

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Sonntag, 15.35 Uhr, und Montag, 7 Uhr, in die eine Kindertagesstätte in Woltorf in der Stegemannstraße eingebrochen. Nach Angaben der Polizei haben die Einbrecher eine Terassentür aufgehebelt. Ein Büroraum sei durchwühlt worden, zudem sei nach ersten Erkenntnissen Bargeld gestohlen worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: (05121) 999-0.