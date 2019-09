Peiner Kirche möchte Klimademonstranten mit Gebeten unterstützen

Am Freitag soll es einen weltweiten Klimastreik der „Fridays for Future“-Bewegung geben – der Kirchenkreistag in Peine will mit einer Andacht unterstützen.

Peine. Zum weltweiten Klimastreik gibt es um 18.30 Uhr eine ökumenische Zukunftsandacht in der katholischen St. Bernward-Kirche in Groß Ilsede.

Für den kommenden Freitag ruft die Jugendbewegung „Fridays For Future“ zum weltweiten „Klimastreik“ auf. Dann sollen nicht nur Schüler, sondern auch Erwachsene in mehr als hundert Ländern auf die Straße gehen. Zur gleichen Zeit tagt in Berlin das Klimakabinett, und in New York wird der UN-Klimagipfel vorbereitet, der kurz darauf beginnt. Die Aktivisten wollen die Politiker daran erinnern, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten und mehr gegen den Klimawandel zu tun. Unter dem Motto „Um Zukunft beten“ treffen sich seit dem 15. März an jedem Freitag Christen aller Konfessionen aus dem Peiner Land, um für die Zukunft unserer Erde, besonders für den Schutz der Atmosphäre einzutreten, aber auch, um andere Zukunftsthemen ins Gebet zu nehmen.

Auch für den kommenden Freitag hat der Gemeindeausschuss des Kirchenkreistags eine Andacht vorbereitet, teilt dieser mit. Die Andachten finden in ökumenischer Zusammenarbeit in der katholischen St. Bernward-Kirche in Groß Ilsede statt. Beginn sei jeweils um 18.30 Uhr. Mit diesen Andachten stellten sich Christen im Peiner Land an die Seite der Jugend, die sich ihre Zukunft nicht wegnehmen lassen wolle und in der „Fridays for Future-Bewegung“ für diese Zukunft auf die Straße gehe.

Viele Menschen merkten, dass die Welt sich so rasant verändert wie nie zuvor – und damit auch das eigene Leben, ist der Kirchenkreistag überzeugt. Politische Konflikte würden schärfer, Kriege und Terroranschläge beunruhigten, die Globalisierung sorge für zunehmende und anscheinend unkontrollierbare Wanderungsbewegungen in der Weltbevölkerung, die Ressourcen seien endlich: Daher wollen die Christen für eine bessere Zukunft beten.