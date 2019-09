Peiner Schüler bekommen Zertifikat der Cambridge University

Es ist ein von Arbeitgebern und Universitäten häufig eingefordertes Dokument: Das international anerkannte First Certificate (FCE) der Cambridge Universität belegt, dass die Teilnehmer schon das Sprachniveau von Abiturienten erreicht haben. 18 Schülerinnen und Schüler des Peiner Gymnasiums am Silberkamp haben es erhalten – dabei war der jüngste Teilnehmer, Till Bohling, zur Zeit der Prüfung erst in der achten Klasse, teilt die Schule mit. „Wir freuen uns besonders, dass wir in diesem Jahr mit einer so großen Gruppe erfolgreich waren“, sagt Udo Horstmann, der die Schüler in einer Arbeitsgemeinschaft auf das Testverfahren vorbereitet hat. Zehn Prüflinge hätten sogar mit der Note „A“ bestanden und damit die Anforderungen der Prüfung noch übertroffen. „Damit haben die Schüler das zweithöchste Niveau erreicht, was es bei Sprachprüfungen überhaupt gibt.“ Schulleiterin Ulrike Bock beglückwünschte die Absolventen in einer kurzen Zeremonie und überreichte die Urkunden mit den Worten: „Ich freue mich über eure sehr guten Ergebnisse und bin stolz, dass wir am Gymnasium am Silberkamp Schüler haben, die diese Leistungen erbringen können.“Einen besonderen Dank richtet die Schule an die Kreisvolkshochschule Peine, die die Prüfungen wie immer sehr professionell organisiert hatte. „Außerdem sind wir dem Landkreis zu großem Dank verpflichtet, der auch in diesem Jahr die gesamten Prüfungsgebühren großzügig übernommen hat“, ergänzt Ulrike Bock.

