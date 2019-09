Lengeder Familienunternehmen lädt zum Berufsinformationstag

Broistedt. Das Maschinenbauunternehmen Hoffmann produziert Filteranlagen für den globalen Markt. Am 26. Oktober gibt es einen Einblick in seine Arbeit.

Das Lengeder Familienunternehmen Hoffmann Maschinen- und Apparatebau veranstaltet am Samstag, 26. Oktober, von 11 bis 15 Uhr einen Berufsinformationstag an seinem Standort in Broistedt, Ellen-Richards-Straße 15.

Das Unternehmen besteht seit fast 50 Jahren in der Region Peine und produziert Filteranlagen, die in die ganze Welt geliefert werden. Hoffmann hat nach eigenen Angaben ein Schwesterunternehmen in den USA sowie ein Tochterunternehmen in China – wer also für das Lengeder Maschinenbauunternehmen arbeitet, bekommt im Betrieb auch internationalen Flair zu schnuppern.

Am 26. Oktober werden auch die Ausbildungsberufe vorgestellt. Foto: Jörg Scheibe / Hoffmann Maschinen- und Apparatebau

Einen Einblick können Interessierte am 26. Oktober etwa bei Führungen durch die Fertigung bekommen. Weitere Aktionen machen die Berufe, die man bei Hoffmann ergreifen kann, erlebbar, heißt es in der Einladung.

Es gibt auch Informationen zu den Ausbildungsberufen, die das Unternehmen anbietet: Elektroniker für Automatisierungstechnik, Fachinformatiker für Systemintegration, Industriekaufmann, Konstruktionsmechaniker, Mechatroniker für Kältetechnik, Technischer Produktdesigner und Zerspanungsmechaniker. Auch zahlreiche Mitmachaktionen stehen auf dem Programm.