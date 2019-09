Zwei Leichtverletzte bei Unfall auf der B1 bei Groß Lafferde

Groß Lafferde. Eine 65-jährige Ilsederin fährt an der B1 zwischen Bettmar und Groß Lafferde an der Ampel auf ein Auto auf. Zwei Personen werden leicht verletzt.

Bei einem Unfall auf der B1 zwischen Bettmar und Groß Lafferde in Höhe der Kreuzung „Weißes Kreuz“ haben sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstag zwei Personen leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei ist eine 65-Jährige aus Ilsede um 13.15 Uhr an der dortigen Ampel auf den davor stehenden PKW einer 49-jährigen Mann aus Vechelde aufgefahren.

Daraufhin sei das Fahrzeug des Vechelders auf zwei vor ihm stehende Fahrzeuge geschoben worden. Bei dem Unfall sei die 65-jährige Ilsederin und eine 29-jährige Peinerin leicht verletzt worden. Beide wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Warum die 65-Jährige auf die Autos aufgefahren ist, sei bisher noch unbekannt. Insgesamt mussten drei PKW abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von 13.000 Euro. neb