Unbekannte stehlen Plakat von Duttenstedter Kirche

Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstag, 19. September, 17.55 Uhr, und Freitag, 20. September, 10.30 Uhr, ein Plakat, das an der Duttenstedter Kirche in der Eilhart-von-Oberg-Straße angebracht war, gestohlen. Dies teilte das Polizeikommissariat Peine am Mittwoch mit. Das Plakat sei etwa drei Meter mal vier Meter groß gewesen und lehne sich mit seinem Spruch an die aktuelle Umweltbewegung an. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf knapp 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der (05171) 9990 in Verbindung zu setzen.

