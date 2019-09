Laute Marktschreier und deftige Gänsebraten in Lafferde

Der Lafferder Markt ist einer der größten Krammärkte Norddeutschlands. Diesem „Ruf“ wird die Händlerschau auch bei ihrer 233. Auflage seit 1787 gerecht. Wie in jedem Jahr wurde der Markt am letzten Mittwoch des Septembers eröffnet, also gestern, fortgesetzt wird er – auch das hat Tradition – diesen...