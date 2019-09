Flaute beim Drachenfest der Siedler aus Klein Lafferde

Klein Lafferde. Die Siedlergemeinschaft Klein Lafferde hatte zum Drachenfest eingeladen. Viele Kinder und ihre Eltern waren, so teilt es der Verein mit, dabei.

„Weil wir für die Kinder immer Laufkarten anfertigen, mit denen sie sich einen Drachen, Essen und Trinken oder ein Airbrush-Tattoo holen konnten, hatten wir einen guten Überblick. Gezählt wurden 78 Kinder“, teilt die Siedlergemeinschaft mit. Die Kosten für das Fest trage die Siedlergemeinschaft – als Förderung ihrer Jugendarbeit.

„Zunächst mühten sich die Kinder mit ihren Eltern reichlich ab, die Drachen in der Luft zu halten, aber kaum zeigten die Drachen sich am Himmel, trudelten sie ebenso schnell wieder auf die Erde zurück“, schildern die Veranstalter. Die Drachen-Profis von der Interessengemeinschaft „Bunte Vögel“ hatten eigene große Drachen dabei, die auch mit leichtem Wind an diesem Tag klar kamen. Aber selbst für sie war es etwas problematisch, die schönsten und buntesten Exemplare aufsteigen zu lassen.

Die vielen Gäste genossen den Tag. Das Team der Siedler hatte für genügend Speisen und Getränke gesorgt. So sei es für Jung und Alt trotz der Flaute am Himmel ein gelungener Tag gewesen.