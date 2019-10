„Echt Klasse“ – die Wallschule Peine macht stark

Mit einem Trommelwirbel hat das Projekt „Echt Klasse“ der Wallschule in Peine begonnen. Vor geladenen Gästen der Stadt und des Serviceclubs Soroptimisten stimmten die Wallschüler mit Beiträgen auf das Projekt der Wallschule ein.

Sechs Themen laden in der Ausstellung an Spielstationen die Kinder zum Mitmachen ein – alle mit dem Ziel die Kinder zu stärken und so zu schützen.

Mit dem Projekt soll einerseits den Lehrkräften und Eltern Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie Mädchen und Jungen in der alltäglichen Erziehung vorbeugend und vor allem sinnvoll gegen sexuellen Missbrauch geschützt werden können. Auch wenn kein hundertprozentiger Schutz gewährt werden könne, könnten Eltern und Lehrer viel dazu beitragen, das Problem zu verringern, wenn sie ihre Kinder altersgerecht informieren, ihnen Handlungsmöglichkeiten aufzeigen und sie in ihrem Selbstbewusstsein und ihrem körperlichen Selbstbestimmungsrecht unterstützen, heißt es in der Mitteilung der Schule. Wichtig sei, dass frühzeitig mit Schutz vor Grenzüberschreitungen und der Ich-Stärkung begonnen wird.

Für interessierte Mitbürger ist die Ausstellung am Dienstag, 8. Oktober, von 14.30 bis 16.30 Uhr sowie Samstag, 12. Oktober, von 10 bis 12.30 Uhr geöffnet.