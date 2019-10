Bisher unbekannte Täter hätten bereits in dem Zeitraum zwischen dem 28. und 30. September in Berkum in der Straße Unter den Linden mit rotem Sprühlack eine Garagenwand mit dem Kürzel „ACAB“ besprüht. Das teilte die Polizei Peine am Donnerstag mit.

Das Kürzel steht für den englischen Ausspruch „All cops are bastards“, wörtlich „Alle Polizisten sind Bastarde“ oder sinngemäß „Alle Bullen sind Schweine“. Das Kürzel wird in radikalen Kreisen verwendet, in denen Polizeibeamte als Feinde gelten.