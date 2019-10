Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aus dem Solarpark in Woltorf, Am Böckelsmeerfeld, 12 Wechselrichter von dort installierten Solarmodulen gestohlen. Das berichtet die Polizei am Samstag.

Der bisher bekannte Schaden beläuft sich laut der Polizei auf etwa 40.000 Euro.