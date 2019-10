Peiner Gymnasiasten bewältigen Berufsweg-Parcours

Der Pressesprecher des Hauptzollamtes Braunschweig, Andreas Löhde (Mitte), simuliert mit Elftklässlern eine Situation, wie sie der Zoll am Flughafen typischerweise erlebt, wenn Touristen besondere Souvenirs aus dem Urlaub mitbringen. In diesem Fall soll es sich um das Horn einer seltenen Tierart handeln. Sarina Barth und Moritz Barisch (rechts) haben ihren Spaß an dem Rollenspiel.