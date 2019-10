Autofahrer kracht in Peine gegen Laterne und verletzt sich

Ein 43-jähriger Autofahrer aus Dortmund ist am vergangenen Samstag gegen 23.25 Uhr mit seinem Pkw auf der Braunschweiger Straße nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Straßenlaterne auf einer Verkehrsinsel kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, machte er vor Ort einen desorientierten Eindruck. Es konnte jedoch weder eine Alkohol- noch eine Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Grund könnte eine kurze Bewusstlosigkeit in Folge einer Erkrankung sein, vermutet die Polizei. Der Mann kam zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Peine. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1600 Euro.