Kirchenkreis feiert Diakoniegottesdienst auf Peiner Marktplatz

Zum traditionellen Gottesdienst zur Woche der Diakonie kamen mehr als 300 Gäste auf den historischen Marktplatz. Unter dem Motto „Unerhört!“ ging es darum, dass jeder Mensch Beachtung verdient hat – auch der, der am Rand der Gesellschaft steht. Ein Team aus dem Kirchenkreis Peine und der Propstei Vechelde gestaltete den Gottesdienst, der im Rahmen des Musikfestes stattfand und so auch viel Musik beinhaltete. Die vereinigten Posaunenchöre, die Trommelgruppen der Propstei und die Band Kohelet sorgten für flotte Rhythmen. Die Kollekte fließt in die diakonische Arbeit und soll für Soforthilfe bedürftiger Menschen eingesetzt werden.

