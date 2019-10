Das September-Wetter zeigte sich im Peiner Land unbeständig

Gerade am Monatsende kam einiges an Niederschlag in Lengede zusammen – an einem Tag allein 15,1 Liter (Symbolbild).

Lengede. Eher zufällig hat sich das Wetter in Lengede am 23. September an den offiziellen Herbstbeginn gehalten. Am Monatsende kam der Niederschlag.

Am Monatsanfang waren die Randbedingungen noch deutlich auf den Spätsommer gelegt. So wurde in Lengede am Sonntag, 1. September eine Höchsttemperatur von 23,4 Grad erreicht, und einen Tag später konnten wir bei 10,5 Sonnenstunden und 21,0 Grad einen richtigen heiteren Tag erleben.

Die Wetterlage war in diesen Tagen jedoch nicht stabil, da Tiefausläufer im Wechsel mit sogenannten Zwischenhochs im täglichen Wechsel unser Wetter dominierten. Das zeigte sich deutlich an der Sonnenscheindauer. Am 1. September waren es 2,0 Stunden, am 2. September – wie bereits erwähnt – 10,5 Stunden, am Folgetag nur 0,1 Stunden, am 6. September ganze 11 Stunden und einen Tag später nur genau 1 Stunde.

Nächte kühlten sich langsam ab

Die Höchsttemperaturen schwankten dagegen wenig und lagen zwischen 20 und 24 Grad. In den Nächten kühlte sich die Luft auf 15 bis 11 Grad, in klaren Nächten bis auf 7,5 Grad, ab.

Mit den durchziehenden Tiefausläufern kam auch etwas Regen, der aber in den ersten zehn Septembertagen in der Summe nur 9,4 Millimeter brachte. Der Wind wehte in der ersten Monatsdekade durchweg aus westlichen Richtungen, frischte aber nur am 5. September merklich auf, wobei in Böen Stärke 6 an der Meteorologischen Station in Lengede gemessen wurde.

Olaf Schulze betreut die private Meteorologische Station am Bodenstedter Weg 25 in Lengede. Foto: Privat

Temperaturen fielen ab Monatsmitte

In der zweiten Monatsdekade setzte sich das unbeständige Wetter fort. Dabei gelangte wolkenreiche Meeresluft zu uns, aus der mit Ausnahme des 20. September jeden Tag Regen fiel. Die Niederschlagssummen blieben jedoch zumeist unterhalb von 1 Liter pro Quadratmeter und Tag, lediglich am 15. und 16. September wurden rund 2 Millimeter als Tagessumme registriert. Bis zum 15. September erreichten die Tagesmaxima der Temperatur mit einer Ausnahme 22 bis 24 Grad, danach folgte ein deutlicher Rückgang auf Höchstwerte von 14 bis 17 Grad. Ursächlich war ein Kaltfrontdurchgang am 15. September, auf deren Rückseite der Wind auf Nordwest drehte und stark böig auffrischte. Erst zum Ende der zweiten Dekade übernahm ein von Belgien nach Ungarn wanderndes Hochdruckgebiet die Regie und lenkte am 21. und 22. September wieder milde Luftmassen nach Norddeutschland.

26,7 Grad Höchsttemperatur

Am 22. September wurde bei 10,5 Stunden Sonnenschein und einem schwachen Südost- bis Südwind mit 26,7 Grad die Monatshöchsttemperatur in Lengede gemessen.

Einen Tag später beendete ein Tiefausläufer dieses Wärmeintermezzo. Ihm folgte mit südwestlichen Winden wolkenreiche und etwas kühlere Luft. Die Temperaturen stiegen tagsüber auf 17 bis 21 Grad. In den Nächten blieb es bei überwiegend dichter Bewölkung mit Tiefstwerten um die 13 Grad verhältnismäßig warm.

15,1 Liter Regen am Monatsende

Am 25. September bescherte uns ein von West nach Ost durchziehender Tiefausläufer mit 15,1 Liter erstmals wieder ergiebigen Regen. Auch am 29. September wurde es in Lengede bei 10 Millimetern Niederschlag richtig nass.

Der letzte Tag des Monats stand unter dem Einfluss eines über die Nordsee ziehenden Sturmtiefs. Der Westwind wehte im Mittel zeitweise mit Windstärke 6 und erreichte an der Meteorologischen Station in Lengede eine Spitzenböe von 40 Knoten (entsprechend Stärke 8). Der September war mit einer Mitteltemperatur von 14,9 Grad in Lengede um 1,0 Grad zu warm und brachte uns noch einen Sommertag.

Messbarer Niederschlag fiel an 22 Tagen, dabei kamen 65,9 Millimeter und damit 145 Prozent vom langjährigen Mittel zusammen. Die Sonne zeigte sich 152,2 Stunden am Himmel über Lengede und erfüllte ihr Soll zu 105 Prozent.

Einen Vorboten auf den Herbst gab es auch schon: Am 8. September verminderte zeitweiliger Nebel die Sicht.

Dr. Olaf Schulze arbeitet beim Deutschen Wetterdienst und betreut die private Meteorologische Station am Bodenstedter Weg 25 in Lengede.