Täter beschädigen in Peine geparktes Auto

Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Polizeiangaben am Donnerstag in Peine auf dem Lehmkuhlenweg einen dort geparkten VW Eos beschädigt. Der oder die Unbekannten richteten Schaden an der Frontscheibe und auch auf der Motorhaube an, wobei ein Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro entstand, so die Polizei. Zeugenhinweise unter (05171) 9990.

