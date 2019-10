Unfallfluchten im Kreis Peine – Polizei sucht Zeugen

Nach Unfallfluchten ermittelt die Polizei. Nach ihren Angaben wurde am Freitag zwischen 3.45 und 12.05 Uhr in Hohenhameln, Ackerköpfe, auf dem Parkplatz der Firma Trinks ein Audi vermutlich beim Ein-/oder Ausparken beschädigt. Die Schadenshöhe ist unklar. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich laut Polizeibericht am Donnerstag zwischen 18 und 19.30 Uhr in Ilsede an der Gerhard-Lukas-Straße. Ein Mazda wurde beschädigt. Schadenshöhe: zirka 2000 Euro. Zeugen: (05171) 9990.

