Einbrecher stehlen Schmuck und Geld aus Häusern im Kreis Peine

Peine. Erneut ist am Wochenende in mehrere Einfamilienhäuser im Landkreis Peine eingebrochen worden. Das berichtete die Polizei.

Außerdem wurde unter anderem in eine Bäckerei eingebrochen.

Am Freitagabend drangen unbekannte Täter zwischen 19.30 und 22.30 Uhr in ein Haus im Münstedter Heckenweg ein und entwendeten Bargeld.

In der Nacht zum Samstag nutzten unbekannte Täter die urlaubsbedingte Abwesenheit von Hauseigentümern in Bülten, Hinter den Höfen, aus. „Sie drangen durch ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäudeinnere ein und durchsuchten das gesamte Haus“, heißt es im Polizeibericht. Was entwendet wurde, habe noch nicht abschließend festgestellt werden können.

Anwohner, die im Bereich der beiden Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bei der Polizei in Peine unter (05171) 9990.

In der Nacht zu Freitag versuchten bisher nicht bekannte Personen zudem, in eine Lagerhalle in Edemissen, Eddesser Straße, einzubrechen. Die Täter scheiterten jedoch am Rolltor, so dass sie unverrichteter Dinge wieder abzogen. Der Sachschaden liegt laut Polizeiangaben bei etwa 500 Euro.

Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Schmedenstedt, Alte Landstraße, ein Kartoffel-Verkaufsstand aufgebrochen. Der oder die Täter stahlen das Bargeld. Wie viel Geld sich im Stand genau befand, ist laut Polizei nicht bekannt.

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnacht wurde in Hohenhameln an der Marktstraße in eine Bäckerei eingebrochen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest, meldet die Polizei. Die bisher bekannte Schadenshöhe liege bei etwa 300 Euro.

Am Samstag, in der Zeit von 19.30 bis 22 Uhr, drangen Unbekannte über eine Nebeneingangstür in ein Einfamilienhaus in Adenstedt, Kampstraße, ein. Im Haus durchsuchten sie die Räume und entwendeten Schmuck. Die genaue Schadenshöhe sei noch nicht bekannt.