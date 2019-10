Auch in Peine – „Die regionale Produktion macht alle satt“

Ein Häuflein Reis - in Beira in Mosambik hält eine Frau einen Teller mit Reis in ihren Händen. An diesem Donnerstag ist der internationale Welternährungstag.

An diesem Mittwoch ist Welternährungstag, auch Welthungertag genannt. Er soll daran erinnern, dass Millionen Menschen auf der Welt Hunger leiden.

Aus Anlass des Gedenktages appelliert Hans-Hermann Baas, vieljähriger Bürgermeister der Gemeinde Lengede und Vizepräsident des Vereins Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft (AöW), an die Verbraucher, ihre Verantwortung anzunehmen, damit die Ernährung weltweit gesichert werden kann.

Nur, wenn Politik und Verbraucher gemeinsam aktiv würden, könne eine nachhaltige Trendwende schnell gelingen. „Wir als Verbraucher müssen uns viel stärker bewusst machen, dass wir einen immensen Einfluss auf die Produktion von Lebensmitteln in anderen Ländern und damit auch auf die dortige Versorgungslage und den Zugriff auf lokale Ressourcen haben“, sagt Baas. Sein Appell auch an jeden Bürger im Peiner Land: „Jeder Verbraucher hierzulande kann und sollte seinen Beitrag leisten, um eine ressourcenschonende und auf regionale Produktion ausgerichtet Versorgung, die alle satt macht, weltweit zu befördern.“

Hans-Hermann Baas, langjähriger Bürgermeister der Gemeinde Lengede und Vizepräsident der Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft (AÖW). Foto: christian bierwagen / WVP

Die Lebensmittelverschwendung müsse gestoppt werden, das schone am Ende nicht nur die kostbaren Wasserressourcen. „Wir kennen beim Gang in den Supermarkt den Überfluss: Vieles ist immer verfügbar. Lebensmittel müssen vernichtet werden, weil nicht alles rechtzeitig Käufer findet“, beklagt Baas, freut sich aber darüber, dass ein Umdenken eingesetzt habe: „Saisonale Küche und regionale Produktion erhalten mehr Bedeutung.“ Die Bundesregierung setze Kampagnen zur Aufklärung ein, zum Mindesthaltbarkeitsdatum wie auch gegen die Lebensmittelwegwerfmentalität. „Nicht nur angesichts des Hungers in der Welt ist es moralisch nicht geboten, Lebensmittel wegzuwerfen. In ihnen sind auch jede Menge Ressourcen verwendet worden – allen voran viel virtuelles Wasser darin“, erinnert Baas, der auch Verbandsvorsteher des Wasserverbands in Peine ist. Virtuelles Wasser bezeichnet die Menge Wasser, die tatsächlich für die Herstellung eines Produkts anfällt.

„Wir weisen bei unseren Wasserwerksführungen immer auf die Bedeutung von virtuellem Wasser hin. Schließlich beeinflussen wir als Verbraucher in Deutschland so die Wasserhaushalte in anderen Ländern erheblich.“

Für Baas braucht es mehr Bewusstsein und Solidarität: „Wir können auch die gewachsene Weltbevölkerung ernähren, das hat die Wissenschaft gezeigt. Aber eben nicht mit Überfluss für einige, sondern mit regionalen Kreisläufen, die die Ressourcen nicht überstrapazieren und die Bevölkerung und ihre Bedürfnisse vor Ort in den Blick nehmen.“

Die Allianz AöW (Sitz: Berlin) ist die Interessenvertretung der öffentlichen Wasserwirtschaft in Deutschland. Sie wurde 2007 gegründet.