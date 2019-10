Ampeln für beide Grün? Vier Verletzte in Peine

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz vor 14 Uhr auf der „Feuerwehrkreuzung“ in Peine sind vier Menschen verletzt worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Es handelt sich um der Kreuzung der Bundesstraße 65 und 444 in Höhe der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ). Im Kreuzungsverkehr...