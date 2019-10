Caritasverband Peine qualifiziert Elternbegleiterinnen

„Salute alles Gute und auf Wiedersehen“, dieses Lied war drei Tage in den Fluren des Caritasverbandes zu hören. Über das Kita-Einstieg-Programm war es möglich, elf Frauen unterschiedlichster Herkunft und Sprache an einer dreitägigen Qualifizierung für Elternbegleiterinnen in den Programmen Griffbereit und Rucksack KiTa teilnehmen zu lassen. Das teilt der Caritasverband Peine mit. Griffbereit und Rucksack KiTa sind...