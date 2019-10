Kurzzeitpflegezentrum am Klinikum Peine ist eröffnet

Michael Köhler atmete durch, er nippte an seinem Sektglas. 18 harte Monate liegen hinter dem Groß Lafferder. Persönliche Rückschläge, Ärger mit dem Baukörper, eine zeitweise komplizierte Bau-Logistik. All das ist an diesem Tag vergessen. Köhler hat sein „Herzensprojekt“ abgeschlossen. Er eröffnete...