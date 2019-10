Cheerleader des TSV Essinghausen feiern Jubiläum

Die Cheerleader des TSV Eintracht Essinghausen feierten Ende Oktober ihr 10-jähriges Bestehen. 80 bis 100 Aktive und Gäste waren der Einladung des Vereins gefolgt, teilt der TSV mit. „Zur Eröffnung musste es eine Show geben. Somit haben sich die alle Trainer gemeinsam und außerhalb des Trainings getroffen und eine vierminütige Show einstudiert“ sagte Laura Rabe, eine der neun Trainer, die die Eröffnungszeremonie geplant hatten. „Leider konnte Laura Rabe selbst durch einen Auslandsaustausch nicht mit dabei sein. Sie hat jedoch alles mit geübt“, berichtet Tanja Grigas.

Die komplette Show sei vom Junior Trainer Alexander Halle moderiert worden. Es haben sich Cheerleading, Showeinlagen und Videos von 2009 bis 2019 abgewechselt. Ganz zum Schluss seien die großen Pyramiden gezeigt worden.

Auch der 1. Vorsitzende, Markus Rohde, war von der Feier begeistert, so der Verein. Alle Aktiven sei am Ende noch eine neue Haarschleife überreicht worden, berichtet Alexander Halle. Diese wurden gesponsert von Silvia Harms von der Konzertkasse der Braunschweiger Zeitung. Auch der Rest des Programms drehte sich ganz um’s Cheerleading. Der Schleifenstand „BowPower“ habe von Haarschleifen über Schlüsselanhänger zu Aufklebern ein breites Angebot angeboten. Die Cheerleader des TSV haben außerdem noch ihre alten Uniformen sowie alle Pokale seit 2009 ausgestellt. Zusätzlich haben sich die Gäste noch Fotos von den Jahren 2009 bis 2019 anschauen können. Am Abend sei dann der Überraschungsauftritt gekommen: die Line-Dance-Gruppe „Crazy Lines“ aus Peine. Für alle die Cheerleading einmal ausprobieren möchten: Peewees (4 – 10 Jahren) trainieren Freitags von 16:00 bis 18:00 Uhr in der Sporthalle der Bodenstedtschule und Sonntags von 11:00 bis 13:00 Uhr in der Schulsporthalle Essinghausen, Zum Holze 1. Die Juniors (10 bis 14 Jahren) trainieren freitags 16:30 bis 18:30 Uhr und Sonntags von 11:00 bis 13:00 Uhr in der Schulsporthalle Essinghausen. Die Seniors (ab 14 Jahre) trainieren montags von 19:30 bis 21:30 Uhr in der Gunzelinsporthalle und mittwochs von 18:00 bis 20:00 Uhr in der Pestalotzisporthalle. Auch Jungs sind gerne gesehen.