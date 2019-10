Bültener Kinder lernen spielerisch über Martin Luther

Die Kirchengemeinde Bülten hatte zum Kindertag mit dem Thema Martin Luther eingeladen – und viele Kinder kamen, um gemeinsam zu singen, zu backen und viel über Martin Luther zu erfahren. Dies teilt die Gemeinde mit.

Zuerst haben sich alle Kinder in der Kirche versammelt, wo sie in verschiedene Gruppen eingeteilt wurden und ihre Teamer bekamen. Mit einem Lied seien alle in den Jugendraum gezogen, wo kleine Brote hergestellt wurden, die haben sie später fertiggebacken mit nach Hause nehmen können. „Martin Luther hatte Studenten, die bei ihm wohnten und immer viele Gäste, die alle bewirtet werden mussten. Luthers Frau Katharina bereitete die Speisen, sie backte Brot, braute Bier und machte auch die Butter selbst“, erklärte Petra Blasig von der Kinderarbeit. Und so haben auch die Kinder neben Brot ihre eigene Butter hergestellt und haben frisch gebackenes Brot, die selbst hergestellte Butter und Marmelade gegessen. In der Kirche habe Pastor Martin Blasig den Kinder mit Bildern aus dem Leben von Martin Luther erzählt.

Zum Lied: „Ein feste Burg ist unser Gott“, von Martin Luther gab es dann ein Suchspiel, das die Kinder mit Begeisterung aufnahmen, und eine Malübung. Heraus sei als Botschaft gekommen: „Gott behütet und beschützt mich. Gott ist wie eine feste Burg.“