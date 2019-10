Peiner Fridays-for-future-Gruppe putzt Heywoodpark

Nach einer Stunde waren schon fünf große Müllsäcke vollgestopft und die Mitglieder der Peiner Fridays-for-future-Gruppe staunten, was sie im Peiner Heywoodpark so alles entdeckten: „Es ist unglaublich, was die Menschen wegwerfen, nicht nur Sofakissen und Klamotten, auch Autoglasscheiben. Und das muss man ja alles erst mal hierher schleppen.“ Nach ihrer Aktion im Juni im Peiner Stadt war dies die zweite Müllsammelaktion der Peiner...