Unfallfahrer flüchtet – Polizei Peine sucht Zeugen

Einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Fahrer, als dieser, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, mit seinem Fahrzeug einen auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios an der Werner- Nordmeyer-Straße in Peine geparkten VW Golf beschädigte, so die Polizei. Der Unfall ereignete sich am Dienstag in der Zeit zwischen 7 und 13.45 Uhr. Der Fahrer flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, (05171) 9990, in Verbindung zu setzen.

