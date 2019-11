Schülern lernen in Edemissen Überraschendes über Blindheit

Einen besonderen Besuch erhielten die Schülerinnen und Schüler der vier achten Klassen im Rahmen des naturwissenschaftlichen Unterrichts. Zusammen mit seinem blinden Frauchen Gerda Mittag besuchte Blindenführhund Rocco die IGS Edemissen.

Gerda Mittag leitet den Arbeitskreis Blindenführhund im Bereich Niedersachsen/Bremen und war schnell bereit, die Kinder der Gesamtschule mit ihrem Hund zu besuchen, wie es in einer Mitteilung heißt. So hatten alle Schüler die Gelegenheit, im geschützten Raum Fragen zu stellen, die sie im Zusammenhang mit Blindheit hatten, sich im Alltag aber nicht zu fragen trauten. „Inklusion darf nicht nur in der Schule geschehen, sie muss sich auch auf das gesellschaftliche Leben außerhalb der Schule beziehen. Deshalb ist der Kontakt zu Menschen mit Einschränkungen wichtig für die Heranwachsenden“, betont der didaktische Leiter der IGS, Dirk Franz. „Das ist überaus wichtig“, bekräftigt Gerda Mittag, „ich erlebe es immer wieder, dass Menschen sich nicht trauen, mich anzusprechen oder dass sie meinen Hund während der Arbeit ansprechen und ihn so ablenken.“

Dass dies besonders gefährlich für Blinde mit Führhund ist und dass man deshalb einen arbeitenden Blindenführhund nicht ansprechen darf, war allen Kindern neu. „Wenn ein Blindenhund sein Geschirr trägt, arbeitet er. Wird er dann abgelenkt, kann es sein, dass er ein Hindernis nicht bemerkt“, berichtet Mittag. „Zu Hause und wenn er zum Gassi gehen nur an der Leine läuft, hat er frei und darf dann auch angesprochen und sogar gestreichelt werden.“

Neben diesen Verhaltensregeln im Umgang mit dem Hund lernten die Kinder viele Gegenstände kennen, die einem blinden Menschen das Leben erleichtern. Besonders das Farberkennungsgerät faszinierte die Schülerinnen und Schüler. Aber auch der Umgang mit einer Blindenschrift-Schreibmaschine erzeugte Bewunderung bei den IGS-lern. Damit die Schüler selbst einmal den Umgang mit Einschränkungen erleben konnten, brachte Gerda Mittag auch einige Simulationsbrillen mit, von denen die Kinder regen Gebrauch machten.

Nach zwei aufregenden Unterrichtsstunden durften die Schüler Rocco bei seiner Führarbeit vom Unterrichtsraum bis zum Bussteig begleiten. red