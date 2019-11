Diebe stehlen mehrere Gegenstände aus Peiner Wohnhaus

Die Polizei Peine bittet um Hinweise zu der Tat in der Königsberger Straße.

Peine. Die Unbekannten gelangten durch die Kellertür in das Haus in der Königsberger Straße. Gesamtschaden: Rund 255 Euro.

Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagnachmittag durch die nicht verschlossene Kellertür in ein Wohnhaus in der Königsberger Straße eingedrungen. Laut Polizei entwendeten sie dort eine Playstation 4 samt mehrerer Controller und Spiele sowie ein Parfüm und entkamen anschließend unerkannt. Bei dem Vorfall entstand ein Sachschaden von rund 255 Euro, heißt es weiter. Zeugen werden gebeten, sich mit der Peiner Polizei in Verbindung zu setzen: (05171) 9990.