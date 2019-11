Sie holten sich die Pokale beim Schießen in Bortfeld.

Bortfeld. Am Pokalschießen der Gemeinde Wendeburg beim TB Bortfeld haben sich 53 Einzelschützen und 11 Mannschaften aus dem Gemeindegebiet beteiligt.

Kyffhäuser holen sich Gemeindepokal beim Schießen in Bortfeld

Die Schießabteilung der TB Bortfeld hatte zum Schießen um den Gemeindepokal eingeladen. Eingeladen waren alle Vereine der Gemeinde Wendeburg, in denen Schießsport betrieben wird, heißt es in der Mitteilung.

Geschossen worden sei bei den Erwachsenen mit Kleinkaliber und Luftgewehr und bei den Jugendlichen und Kindern mit Luftgewehr und Lichtpunktgewehr. Insgesamt nahmen 53 Einzelschützen und

11 Mannschaften aus dem Gemeindegebiet an diesem Wettkampf in geselliger Runde teil.

Den Mannschaftspokal sicherte sich die Kyffhäuserkameradschaft Bortfeld (411,8 Ring) vor der TB Bortfeld 2 (407,1 Ring) und dem SV Meerdorf 2 (406,8 Ring). Jeweils beste Einzelschützen mit dem Luftgewehr wurden Horst Ahrens (107,3 Ring), Rolf Prössel (105,7 Ring) und Sven Möhrling (105,6 Ring), mit dem Kleinkalibergewehr Andreas Lederer (103,1 Ring), Andreas Voges (102,5 Ring) und Susanne Gent (101,6 Ring). Der Vorsitzende der TB Bortfeld, Peter Heinemann, übergab allen Schützen die Pokale. Die gab es auch, so der Verein weiter, für die Jugendschützen mit dem Luftgewehr: Laura Kettenhofen (105,6 Ring), Maximilian Meng (104,6 Ring) und Kilian Lau (103,2 Ring). Die stolzesten Pokalsieger seien aber die Lipu-Schützen Marvin Kriete (104,3 Ring), Lina Bertram (96 Ring) und Luis Opitz (93,7 Ring) gewesen.

Es ist immer wieder schön zu sehen, so der Verein, dass auch die Kinder und Jugendlichen in diesen Sport hineinwachsen und auch mit viel Spaß, Lust und Ausdauer und natürlich einem zielsicheren Auge aktiv dabei sind. Ein großes Lob dafür gebühre allen Jugendleitern und Schießwarten in den schießsporttreibenden Vereinen der Gemeinde Wendeburg.