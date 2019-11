Der Gipfel in Italien, auf dem mein Opa nie ankam

Hier kämpfte der Opa von PN-Redakteur Arne Grohmann im 1. Weltkrieg: in Norditalien, am und um den Berg Monte Tomba, der inzwischen auch eine Gedenkstätte für Bürger und Soldaten aus der ganzen Welt ist. Den Gipfel erreichte er nicht, weil ihm beim Anmarsch sein Bein abgeschossen wurde. Er hatte sich als 17-Jähriger freiwillig für den Alpenkrieg gemeldet.

Welt. Während des Gottesdienstes zum Volkstrauertag in Peine denke ich daran, was er mir vom Krieg erzählt hat und was der Krieg aus ihm machte.

Krieg gab und gibt es überall. Mein Opa war im 1. Weltkrieg, er kämpfte in den Bergen Norditaliens. Als kleiner Junge erzählte er mir davon, mit grausamen Details, als wäre es ein großes Abenteuer gewesen. Aber das sind Kriege nie! Der Gottesdienst zum Volkstrauertag in der Kirche St. Jakobi in Peine bot die Gelegenheit, darüber nachzudenken.

Peines Bürgermeister Klaus Saemann erinnerte im Gottesdienst zum Volkstrauertag in der Kirche St. Jakobi am Sonntag in Peine an die „Ausweglosigkeit für den Einzelnen“. Der Posaunenchor Schmedenstedt spielte später das Lied „Ich hatt’ einen Kameraden“ und die Nationalhymne. Foto: Arne Grohmann

„Not und Leid müssen nicht tatenlos hingenommen werden“, sagt Diakon Helmut Zimmermann am Sonntag in der Peiner Kirche. Tatenlos wollte mein Opa offensichtlich auch nicht sein. Er meldet sich früh freiwillig, sogar für den Alpenkrieg. Mit 17 ist er Soldat, sieht seine „Kameraden“ neben sich sterben, tötet selbst Feinde, bekommt einen Orden, weil er am Maschinengewehr den getroffenen Schützen ersetzt und einen Angriff der Italiener abwehrt.

„Ausweglosigkeit für den Einzelnen“

Peines Bürgermeister Klaus Saemann spricht in seiner Rede in St. Jakobi von der „Ausweglosigkeit für den Einzelnen“. Er erinnert an den 2. Weltkrieg, der längst verloren war, als Deutschland seine Kinder an die Front und in den sinnlosen Tod schickte. „15-jährige Jungen wurden eingezogen und in Kurzlehrgängen einem militärischen und ideologischen Crash-Kurs unterzogen“, fasst Saemann zusammen.

Die Gesetze des Krieges

Wer den Gipfel hat, hat die Täler drumherum und kann sie unter Beschuss nehmen. Deswegen waren die Bergspitzen und Bergrücken im 1. Weltkrieg extrem hart umkämpft. Viele Schützengräben, in den Fels gehauen, sind noch vorhanden. Auch auf dem Gipfel des Monte Tomba in Norditalien. Heute ist dort auch eine Gedenkstätte. Foto: Arne Grohmann

Ich weiß nicht, was meinen Opa bewog, in den Krieg zu ziehen – gegen Menschen, die er nicht kannte, die ihm nichts getan hatten. Hat er es bereut? In einer seiner vielen Geschichten aus dem Krieg fordert er von einem zivilen Italiener mit vorgehaltener Waffe einen großen Käse ein.

„Wir hatten Hunger, ich wollte meiner Kompanie auch mal was zu essen mitbringen“, sagte er dazu. Das tat ihm dann auch leid. Er mochte die Italiener und das Land sehr, war nach dem Krieg sehr daran interessiert, in das damals furchtbar umkämpfte Bergland zurückzukehren.

Eine normale Jugend im Krieg

Dass er nach dem Krieg als junger Mann offensichtlich an schweren Depressionen litt, das hat er mir nie erzählt. Als Kind konnte ich es nicht einschätzen, dass seine Geschichten für ihn wohl ganz normal waren. In seiner Jugend hatte er eben nur den Krieg erlebt, ihn gesehen, gehört, geschmeckt, gerochen (Pulver, Gas, tote Soldaten in den Unterständen und Gräben).

Auf den Spuren des Soldaten

Mit der Enkel- und Urenkel-Generation fuhren wir vor ein paar Jahren in die Berge Norditaliens, in denen mein Opa als Soldat kämpfte. Wir lebten in einem Landgasthof am Fuße der dort auslaufenden Berge und machten Ausflüge zu den Orten seiner Kriegserlebnisse.

Eine Karte vom Angriff im 1. Weltkrieg auf den Gipfel des Monte Tomba (unten) in Norditalien. Foto: Arne Grohmann

Die hat er teilweise akribisch notiert: auf alten Karten seinen Anmarsch mit Lagerplätzen bis zum Sturm auf den Gipfel des Monte Tomba, der so heißt, weil er wie ein Grabhügel aussieht und den die Italiener besetzt hielten. In den teilweise höchst subjektiven Büchern zum Heldentum deutscher Soldaten, die zur Zeit der „Dolchstoßlegende“ nach dem 1. Weltkrieg veröffentlicht wurden, machte er diverse Notizen und Anmerkungen. Auch mal ein „unerhört“, wenn angedeutet wurde, dass Einheiten seines damaligen Umfeldes womöglich nicht tapfer oder erfolgreich gekämpft hätten.

Wir werteten seine Notizen, historische Bücher, Informationen von lokalen Museen und Gedenkinitiativen und von Einheimischen aus und machten uns auf den Weg, seine letzten Tage auf dem Weg zum Gipfel seines persönlichen Krieges andeutungsweise nachempfinden zu können.

Angriff auf den Monte Tomba

Auf alten Angriffskarten ist zu sehen, dass die Angreifer zum Monte Tomba in drei Furchen aufstiegen. „Oben saßen die Italiener.“ Der Berg ist nur gut 850 Meter hoch. Militärisch ist das dennoch nicht sinnlos: Wer den Gipfel hat, hat die Täler drumherum – und kann sie von dort unter Beschuss nehmen, den Feind in seiner freien Bewegung einschränken, ihm schon beim Anmarsch möglichst viele Verletzte und Tote zufügen.

Reste von den Kämpfen in den Bergen während des 1. Weltkriegs sind noch vorhanden. Die Unterstände sind in den Fels gehauen, Stacheldraht und Teile von zerborstenen Geschossen sind fast überall zu finden (hier ebenfalls am Monte Tomba). Man sollte sie aber eigentlich auf keinen Fall anfassen oder einsammeln! Foto: Arne Grohmann

So war es auch, als mein Opa mit seiner Einheit „den Gipfel nehmen“ soll. Im Schutz der Nacht beginnt der Aufstieg. „Die haben die ganze Zeit rein geschossen. Am schlimmsten waren die splitternden Felsen“, erzählt er mir als Junge.

Wir wählen fast einhundert Jahre später einen Pfad, der offensichtlich kein offizieller Wanderweg ist, seit vielen Jahren kaum genutzt wird. Wegen eines aufziehenden Gewitters, weil es unglaublich heiß und schwül ist und weil der Weg immer schwerer begehbar ist, brechen wir nach und nach ab und steigen wieder zum Fuß des Monte Tomba hinab. Wir sitzen still im ausgetrockneten Flussbett, jeder hat seine eigenen Gedanken und Gefühle.

Eine Granate zerfetzt sein Bein

Zum Gottesdienst zum Volkstrauertag war die Kirche St. Jakobi in Peine am Sonntag fast zur Hälfte gefüllt. Es waren auch einige jüngere Menschen dort. Foto: Arne Grohmann

Auch mein Opa erreicht den Gipfel nicht. Irgendwann „erwischt“ es ihn. Eine Granate zerfetzt sein Bein, er kann nicht weiter, er lehnt sich mit dem Rücken an eine Felswand und bleibt in der Dunkelheit auf dem schmalen Weg sitzen. „Ich hatte große Angst, dass mir jemand in mein blutiges Bein tritt“, erzählt er, wie er sich von seinen Kameraden verabschiedet, die über ihn steigen, um weiter zum Gipfel zu kommen. Oben sterben sie fast alle – nach und nach auf beiden Seiten.

Erst als die Nacht vorbei ist, können Sanitäter meinen Opa mitnehmen. Alles weiter unter ständigem Beschuss. Die nächste Abenteuergeschichte: „Im Feldlazarett in Feltre haben sie mir das restliche Bein mit der Axt abgeschlagen.“

Die Wunden verhindern die Rückkehr

Erst später erfahre ich, dass auch er den damals nur bedingt ausgereiften Behandlungsmethoden nach der Amputation fast zum Opfer gefallen wäre. Viele Jahre quälen ihn Reste der im Bein verbliebenen Granatsplitter, die immer wieder unter der Haut „wandern“. Sie verhindern später auch, dass er seine sehr gewünschte Reise nach Italien antreten kann. Dafür ist es für ihn und auch für mich als kleiner Junge ein großer Spaß, wenn ich mit der Stricknadel auf sein Hosenbein einstechen darf und er – wegen des Holzbeins – gar keine Schmerzen verspürt.

Gottesdienst zum Vokstrauertag in der Kirche St. Jakobi in Peine. Gottesdienst zum Vokstrauertag in der Kirche St. Jakobi in Peine.

Der Feind singt ein Lied zum Trost

Die unerfüllte Liebe meines Opas zu Italien wurde offensichtlich auch bestärkt durch die Begleitung, die er in der seelisch und körperlichen sehr schmerzhaften Zeit im Lazarett durch einen italienischen Kriegsgefangenen erfuhr. Der setze sich zu ihm ans Krankenbett und sang ihm stets ein ganz bestimmtes Lied vor, um ihm etwas Kraft und Hoffnung zu geben.

Das Leid der Überlebenden

Wie so oft sind die seelischen Schmerzen und gefühllosen Narben die ewige, meist stille Pein derer, die in den Kriegen dieser Welt nicht „an der Front blieben“, sondern das „Glück“ hatten zu überleben. Was wäre aus den vielen jungen Menschen geworden, die in den Kriegen starben? Was hätten sie der Welt noch gegeben? Das frage ich mich auch während des Gottesdienstes und danach.

Schüler des Ratsgymnasiums gestalten Gottesdienst mit

Der Städtische Chor Peine sang am Sonntag einige Lieder im Gottesdienst zum Volkstrauertag in der Kirche St. Jakobi in Peine. Foto: Arne Grohmann

In dem Gedenkgottesdienst in Peine am Sonntag in St. Jakobi erinnern Schüler des Ratsgymnasiums deswegen an die oft zitierte Sinnlosigkeit des Krieges, und dass irgendwann der Teufelskreis der Wiederholung durchbrochen werden muss.

Sie zitieren aus „Im Westen nichts Neues“ von Erich Maria Remarque und dem Lied „The Green Fields of France“, das auch als „Willie McBride“ bekannt ist und Gedanken über einen jungen Mann beschreibt, der im 1. Weltkrieg fiel.

Lied „Ich hatt’ einen Kameraden“

Der Posaunenchor Schmedenstedt spielt dann zu den Kranzniederlegungen von Verwaltung, Politik, Kirche und den Vereinen und Verbänden das Lied „Ich hatt’ einen Kameraden“, zum Abschluss die Nationalhymne. Zwischendurch gab es Lieder vom Städtischen Chor Peine („Du kannst nicht tiefer fallen“, „Das Morgenrot“).