Einbrecher erbeuten in Lengede einen Tresor

Bisher unbekannte Täter haben bei einem Einbruch in die Räume eines Pflegedienstes in Lengede einen Tresor entwendet. Nach Angaben der Peiner Polizei vom Samstag erfolgte der Einbruchdiebstahl in der Nacht von Donnerstag, 21.30 Uhr, auf Freitag, 5.15 Uhr. Der Schaden wird mit rund 1500 Euro...