Heute noch „Black Friday“ und Weihnachtsmarkt in Peine

„Black Friday“ und die Eröffnung des Weihnachtsmarkts: Für die proppenvolle Peiner Innenstadt am Freitagabend gibt es gleich zwei gute Gründe.

Mit den Klängen der Spielmannszüge vom TSV Bildung Peine und MTV Vater Jahn Peine hat der Weihnachtsmarkt auf dem historischen Marktplatz in Peine seine Türen geöffnet: Er ist heute noch bis 21 Uhr geöffnet, um 18 Uhr beginnt das Konzert mit Carla Meinecke.

Die Schnäppchenaktion „Black Friday“/Late-night-Shopping in den Geschäften an der Fußgängerzone und am Marktplatz dauert ebenfalls noch an.