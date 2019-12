Tochter geschlagen – hohe Strafen für Eltern in Peine

Haben die Eltern ihre geistig eingeschränkte Tochter geschlagen? Diese Frage musste am Montag in Peine Amtsrichter Wilfried Lehmann-Schmidtke klären. Das Urteil: Ein Jahr Gefängnis für den Vater – auf Bewährung; 900 Euro Geldstrafe für die Stiefmutter. Der Vater muss zudem 1000 Euro an den...