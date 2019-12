Baum der Freude erfüllt Kinderwünsche in Peine

Für manche Familien im Landkreis, insbesondere auch für Flüchtlingsfamilien aus Krisengebieten, werde es aufgrund der finanziellen Verhältnisse immer schwieriger, das Weihnachtsfest mit ihren Kindern zu feiern, heißt es in der Mitteilung. „Hier wollen wir wieder gezielt helfen – und das zum zehnten Mal in Folge“, wird Alfred Buse, Präsident des Rotary-Clubs Peine zitiert.

Unterstützt würden Familien mit Kindern im Alter zwischen 3 und

12 Jahren. Dank der Unterstützung der Peiner Diakonie, Caritas und des Sozialverbandes werde es möglich, sein Familien auszuwählen, die von persönlichen Schicksalen besonders belastet seien. „Der Rotary-Club Peine organisiert und finanziert das Projekt mit Spenden und wir ermöglichen so den gemeinnützigen Organisationen, Hilfe zu leisten, wo sie dringend benötigt wird“, so Dominikus Penners, Mitglied im Rotary-Club.

Die Kinder schreiben ihre Wunschzettel an das Christkind und hängen diese an den Weihnachtsbaum in der Geschäftsstelle der Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine an der Breite Straße 47 in Peine. Die Weihnachtspäckchen würden dann rechtzeitig zum Fest am 19. Dezember im Hause der Sparkasse an die Kinder mit ihren Eltern übergeben. „Wir wollen im Rahmen unserer Gemeindienstprojekte Kinder in unserem Landkreis unterstützen“, so Buse.

Die finanziellen Mittel stellten überwiegend Mitglieder des Rotary- Clubs Peine bereit. In diesem Jahr stehe eine Summe von rund

3000 Euro zur Verfügung. „Unser Ziel ist es, dieses Projekt auch in den nächsten Jahren fortzusetzen. Wir würden uns daher sehr freuen, wenn Privatpersonen oder Firmen uns auch in diesem Jahr wieder bei unserem gemeinsamen Projekt unterstützen“, sagt Ralf Schierenböken, Schatzmeister des Rotary- Clubs.