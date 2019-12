Klima in Peine stärker schützen – ohne „Notstands-Panik“

Weihnachtsgebäck und Getränke auf den Tischen, Süßigkeiten als kleine Geschenke – und obendrein die Aussicht auf ein gemeinsames Essen nach den Beratungen. So begann Mittwochabend die letzte Kreistagssitzung des Jahres, die auch in diesem Jahr auf Einladung der Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine (HGP) im S-Treffpunkt an der Celler Straße in Peine ausgerichtet wurde. In der politischen Auseinandersetzung allerdings gab es nicht nur...